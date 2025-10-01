Бывшая возлюбленная российского миллиардера похвасталась результатом смены имиджа

Российская модель Елена Перминова похвасталась стрижкой после смены имиджа

Бывшая возлюбленная российского бизнесмена и миллиардера Александра Лебедева модель Елена Перминова кардинально сменила имидж и похвасталась результатом. Соответствующая сторис появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Манекенщица запечатлела себя в зеркало во время подготовки к выходу в свет. Так, она предстала перед камерой в белом халате и черных солнцезащитных очках. Внешний вид знаменитости дополнили кольца, украшенные массивными сияющими бриллиантами.

На размещенном кадре видно, что Перминова решила отказаться от длинных прядей и сделала каре. Кроме того, она отстригла прямую челку. «Как вам стрижка?» — поинтересовалась звезда у подписчиков.

