Телезвезда влезла в многомиллионные долги и назвала свою главную ошибку

Британская телезвезда Кросби рассказала, что влезла в долги из-за бизнеса

Британская телезвезда Шарлотта Кросби, прославившаяся благодаря участию в реалити-шоу «Джорди Шор» (Geordie Shore) на канале MTV, заявила, что влезла в многомиллионные долги из-за бизнеса, и назвала свою главную ошибку. Ее слова передает Daily Mail.

Кросби рассказала, что несколько лет назад запустила собственный бренд одежды Pepper Girls Club, однако пока он не принес ей никаких доходов. По словам телезвезды, в результате накопились долги на сумму 300 тысяч фунтов стерлингов (примерно 33,4 миллиона рублей).

«Многие люди, которые начинают свой бизнес, получают инвестиции от других, я тоже рассчитывала на это, но передо мной захлопнули дверь. Помню, я была на встрече с человеком, который собирался вложить деньги, и его бухгалтер сказал мне, что Pepper Girls Club станет успешным, когда рак на горе свистнет», — вспомнила Кросби и добавила, что в итоге вложила в бизнес только собственные средства.

Телезвезда также назвала своей главной ошибкой то, что она тратила слишком много денег на фотосессии. Так, за съемки летней коллекции одежды на Ибице Кросби отдала около 20 тысяч фунтов стерлингов (примерно 2,2 миллиона рублей).

Ранее сообщалось о многомиллионном долге британской телеведущей Кейт Гаррэуэй перед налоговой. Одной из причин стали расходы на уход за ее мужем, который долгое время лечился от последствий коронавирусной инфекции.