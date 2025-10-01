Экономика
00:41, 1 октября 2025Экономика

Дуров предсказал стоимость биткоина

Дуров: Курс биткоина в будущем вырастет до 1 млн долларов
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Евгений Полойко / РИА Новости

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров предсказал стоимость биткоина. Он полагает, что в будущем курс вырастет до одного миллиона долларов, об этом он рассказал в интервью журналисту Лексу Фридману, опубликованном на YouTube-канале.

«Биткоин это что-то, что позволило мне остаться в поле, И я думаю, что это будет до того момента, когда биткоин будет стоить один миллион долларов», — сделал прогноз Дуров.

Он также рассказал, что сам купил первые несколько тысяч биткоинов в 2013 году. Тогда они стоили по 750 долларов за штуку.

Ранее Павел Дуров заявил, что в 2018 году его попытались отравить. Он заподозрил странного соседа, который что-то оставил у входной двери в арендованный им таунхаус.

