Дуров: Курс биткоина в будущем вырастет до 1 млн долларов

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров предсказал стоимость биткоина. Он полагает, что в будущем курс вырастет до одного миллиона долларов, об этом он рассказал в интервью журналисту Лексу Фридману, опубликованном на YouTube-канале.

«Биткоин это что-то, что позволило мне остаться в поле, И я думаю, что это будет до того момента, когда биткоин будет стоить один миллион долларов», — сделал прогноз Дуров.

Он также рассказал, что сам купил первые несколько тысяч биткоинов в 2013 году. Тогда они стоили по 750 долларов за штуку.

