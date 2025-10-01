Мир
15:24, 1 октября 2025

G7 приблизилась к «значительному ужесточению» санкций против России

Bloomberg: G7 близка к значительному ужесточению санкций против России
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Stefan Rousseau / Reuters

Страны — участницы «Большой семерки» G7 близки к достижению соглашения о «значительном ужесточении» санкционных ограничений против России из-за конфликта на Украине. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа.

«Мы согласились, что сейчас самое время усилить давление на российский нефтяной экспорт, который является основным источником дохода страны», — отмечается в тексте соглашения.

По словам источников, министры финансов стран G7 выступят в среду, 1 октября, с заявлением по этому вопросу, при этом текст возможного соглашения «еще может измениться до того, как оно будет окончательно оформлено и все семь стран, включая США, подпишут его».

16 сентября стало известно, что должностные лица G7 работают над новым пакетом ограничительных мер против России и планируют завершить текст документа в течение «ближайших двух недель».

Кроме того, страны «Большой семерки» договорились ускорить переговоры об использовании замороженных активов России для помощи Украине.

