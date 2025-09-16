Страны G7 решили усилить давление на Россию

Bloomberg: G7 завершит работу над санкциями против России в течение двух недель

Страны — участницы «Большой семерки» (G7) работают над новыми антироссийскими санкциями, чтобы усилить давление на Москву. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

«В настоящее время должностные лица "Большой семерки" работают над новым пакетом ограничительных мер против России и планируют завершить текст документа в течение ближайших двух недель», — передает агентство.

Ранее журнал Politico сообщил, что Европейский союз (ЕС) не представит новый пакет санкций против России в среду, 17 сентября, его принятие отложено на неопределенный срок.

13 сентября страны G7 договорились ускорить переговоры об использовании замороженных активов России для помощи Украине.