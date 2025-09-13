Страны G7 решили ускорить переговоры о замороженных российских активах

Страны G7 договорились ускорить переговоры об использовании активов России

Страны-члены «Большой семерки» (G7) договорились ускорить переговоры об использовании замороженных активов России для помощи Украине. Об этом говорится в совместном заявлении министров финансов организации, их заявление приводит РИА Новости.

«Министры G7 договорились ускорить дискуссии для дальнейшего использования замороженных российских суверенных активов, чтобы финансировать оборону Украины», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что США призвали союзников по G7 (страны «Большой семерки») создать правовой механизм для конфискации замороженных суверенных российских активов.