01:17, 13 сентября 2025Экономика

Страны G7 решили ускорить переговоры о замороженных российских активах

Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Kevin Mohatt / Reuters

Страны-члены «Большой семерки» (G7) договорились ускорить переговоры об использовании замороженных активов России для помощи Украине. Об этом говорится в совместном заявлении министров финансов организации, их заявление приводит РИА Новости.

«Министры G7 договорились ускорить дискуссии для дальнейшего использования замороженных российских суверенных активов, чтобы финансировать оборону Украины», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что США призвали союзников по G7 (страны «Большой семерки») создать правовой механизм для конфискации замороженных суверенных российских активов.

