Глава МАГАТЭ испугался аварии на Запорожской АЭС

Глава МАГАТЭ Гросси испугался аварии на Запорожской АЭС
Максим Габриелян
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси испугался возможной аварии на Запорожской атомной электростанции (АЭС) из-за обесточивания. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Хотя сейчас станция справляется благодаря своим аварийным дизель-генераторам — последней линии обороны — и пока они работают, непосредственной опасности нет, ситуация явно нестабильна с точки зрения ядерной безопасности. Ни одна из сторон не выиграет от ядерной аварии», — отметил генеральный директор.

Гросси подчеркнул, что в нынешних условиях топлива для энергетического объекта хватит на 10 дней. В случае если запасы удастся пополнить, аварии можно избежать.

6 июня Гросси заявил, что МАГАТЭ стремится сократить число атак на Запорожскую атомную электростанцию, а не «показывать пальцем на виновную сторону». Он подчеркнул, что любые удары по атомным объектам являются неприемлемыми и опасными.

