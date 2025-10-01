Глава МАГАТЭ испугался аварии на Запорожской АЭС

Глава МАГАТЭ Гросси испугался аварии на Запорожской АЭС

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси испугался возможной аварии на Запорожской атомной электростанции (АЭС) из-за обесточивания. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Хотя сейчас станция справляется благодаря своим аварийным дизель-генераторам — последней линии обороны — и пока они работают, непосредственной опасности нет, ситуация явно нестабильна с точки зрения ядерной безопасности. Ни одна из сторон не выиграет от ядерной аварии», — отметил генеральный директор.

Гросси подчеркнул, что в нынешних условиях топлива для энергетического объекта хватит на 10 дней. В случае если запасы удастся пополнить, аварии можно избежать.

6 июня Гросси заявил, что МАГАТЭ стремится сократить число атак на Запорожскую атомную электростанцию, а не «показывать пальцем на виновную сторону». Он подчеркнул, что любые удары по атомным объектам являются неприемлемыми и опасными.