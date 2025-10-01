Путешествия
Иностранная авиакомпания пожелала летать в Россию

Представитель Malaysia Airlines заявила о планах перевозчика летать в Россию
Алина Черненко

Фото: Hasnoor Hussain / Reuters

Азиатская авиакомпании Malaysia Airlines пожелала летать в Россию. О соответствующих планах перевозчика заявила его представитель, отвечая на вопрос журналистов на выставке Global Travel Meet 2025 в Куала-Лумпуре, ее слова приводит Telegram-канал Ассоциации туроператоров России (АТОР).

При этом точные даты запуска рейсов спикер не назвала. Как пишет АТОР, указанная иностранная авиакомпания популярна у россиян — более 70 процентов пассажиропотока обеспечивают ей стыковочные перелеты. Отечественные туроператоры сотрудничали с перевозчиком в рамках блочных программ.

«Рейсы Malaysia Airlines востребованы при перелете в Таиланд и Индонезию, а также, конечно, внутри страны», — отметили в компании ПАКС.

Ранее стало известно, что отдых в трех популярных странах Азии стал дешевле для россиян в октябре. Речь идет о Вьетнаме, Малайзии и Индонезии.

