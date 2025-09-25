Отдых в трех популярных странах Азии стал дешевле для россиян в октябре

Отдых в трех популярных странах Азии стал дешевле для россиян в октябре — речь идет о Вьетнаме, Малайзии и Индонезии. Об этом говорится в исследовании «Яндекс Путешествий», материал оказался в распоряжении «Ленты.ру».

Так, больше всего цены на размещение в октябре снизились в сравнении с прошлым годом во Вьетнаме (минус 37 процентов) — в среднем ночь в отеле там обойдется в 6,2 тысячи рублей. В Малайзии и Индонезии стоимость упала на 19 процентов, до 9 и 9,6 тысячи рублей соответственно.

Снижение цен также заметили в Греции (11 тысяч рублей за ночь), Египте (12,3 тысячи рублей) и в Китае (10,1 тысячи рублей).

По данным аналитиков, в октябре самыми популярными странами для отдыха у россиян станут Турция, Таиланд, Белоруссия, Япония и ОАЭ. В среднем соотечественники планируют провести за границей по 5 рабочих дней. «Дольше всего в следующем месяце путешественники планируют отдыхать в Парагвае (16 дней), Албании (14 дней), Доминиканской Республике (14 дней), Словакии (11 дней), Мексике (10 дней)», — указано в исследовании.

Ранее российским путешественникам назвали выгодные для отдыха в ноябрьские выходные регионы страны. Аналитики выяснили, что с 1 по 4 ноября можно дешево провести время в Сахалинской, Оренбургской, Томской областях, Республике Калмыкия и Ямало-Ненецком автономном округе. Апартаменты или номера в гостиницах в этих регионах обойдутся от 2000 до 5000 рублей за ночь.