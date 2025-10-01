Кара Делевинь вышла на подиум в прозрачном платье

Супермодель Кара Делевинь вышла на подиум показа L’Oréal в прозрачном платье

Британская супермодель и актриса Кара Делевинь вышла на подиум в откровенном образе. Снимки публикует Page Six.

Манекенщица приняла участие в показе косметического бренда L’Oréal, который проходил в рамках парижской Недели моды. Знаменитость запечатлели в кружевном черном платье, прозрачная ткань которого демонстрировала ее тело. Визажисты также сделали ей нюдовый макияж, выделив губы красной помадой.

Помимо Делевинь, в модном шоу приняли участие Кендалл Дженнер, Хайди Клум, Джейн Фонда, Ева Лонгория, Виола Дэвис и другие звезды.

В мае Кара Делевинь также вышла в свет в прозрачном платье.