Мерц и глава ЕК поругались из-за Украины

Bloomberg: Канцлер ФРГ Мерц и глава ЕК фон дер Ляйен поругались из-за Украины

Канцлер Германии Фридрих Мерц и глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен поругались из-за Украины. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Мерц раскритиковал фон дер Ляйен за стремление к чрезмерной централизации власти в ЕС. Отмечается, что канцлер ФРГ планирует вернуть часть полномочий из Брюсселя в национальные столицы. Основная причина конфликта между политиками — украинский кризис и подходы к его урегулированию.

В материале говорится, что глава ЕК ранее заявляла о существовании согласованной стратегии европейских стран по отправке вооруженных сил в Киев. В ФРГ опровергли эту информацию, заявив, что у Берлина нет таких планов.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что конфискация принадлежащих России активов станет нарушением международного права. Мерц в свою очередь заявил, что страна поддерживает выдачу беспроцентного кредита Украине за счет активов РФ. Он призвал перечислить Киеву почти 140 миллиардов евро.