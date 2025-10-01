Экономика
18:06, 1 октября 2025Экономика

Многоэтажное здание обрушилось в Нью-Йорке

В Нью-Йорке угол 20-этажного здания в районе Бронкс обрушился из-за взрыва газа
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Eduardo Munoz Alvarez / AP

В Нью-Йорке многоэтажное здание частично обрушилось в районе Бронкс. Об этом пишет Daily Mail.

Инцидент произошел утром в среду, 1 октября, в 20-этажном многоквартирном доме на улице Александр Авеню. По данным пожарных, в здании произошел взрыв газа, который обрушил мусоропровод. На кадрах с места происшествия видно, как у многоэтажки полностью отвалился один из углов.

Подачу газа в здании оперативно отключили, жильцов эвакуировали. По словам спасателей, из людей никто не пострадал.

Ранее в городе Татарске Новосибирской области обрушилась часть здания школы. В момент обрушения в здании не было людей, по предварительным данным, никто не пострадал. Учеников пообещали временно перевести в другую школу.

    Все новости