Многоэтажное здание обрушилось в Нью-Йорке

В Нью-Йорке угол 20-этажного здания в районе Бронкс обрушился из-за взрыва газа

В Нью-Йорке многоэтажное здание частично обрушилось в районе Бронкс. Об этом пишет Daily Mail.

Инцидент произошел утром в среду, 1 октября, в 20-этажном многоквартирном доме на улице Александр Авеню. По данным пожарных, в здании произошел взрыв газа, который обрушил мусоропровод. На кадрах с места происшествия видно, как у многоэтажки полностью отвалился один из углов.

Подачу газа в здании оперативно отключили, жильцов эвакуировали. По словам спасателей, из людей никто не пострадал.

Ранее в городе Татарске Новосибирской области обрушилась часть здания школы. В момент обрушения в здании не было людей, по предварительным данным, никто не пострадал. Учеников пообещали временно перевести в другую школу.