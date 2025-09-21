Россия
10:40, 21 сентября 2025Россия

Учеников аварийной школы в Новосибирской области пообещали перевести в другую

Учеников обрушившейся школы в Татарске пообещали перевести в другую
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Telegram-канал «МЧС Новосибирской области»

Учеников школы № 5 в Татарске Новосибирской области, где обрушилась часть здания, направят в соседнее учебное заведение. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе правительства региона.

Представители регионального Минобразования заявили, что с 22 сентября все 210 учеников продолжат обучение в школе № 9, которая находится недалеко от прежней.

Часть здания школы обрушилась в воскресенье, 21 сентября. В момент ЧП внутри никого не было, при обрушении никто не пострадал. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье «Халатность».

Сама школа была построена еще в 1937 году. Перед началом этого учебного года здание прошло проверку на безопасность и готовность к приему детей.

