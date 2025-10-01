Из жизни
15:00, 1 октября 2025Из жизни

Мужчина нашел человеческий череп недалеко от работы и сравнил его с сушеной дыней

В США мужчина косил траву у работы и нашел человеческий череп
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Кадр: KSAT.com

В городе Сан-Антонио, США, сотрудник сантехнического предприятия нашел человеческие останки. Об этом сообщает KSAT.

Уолтер Стивенс рассказал, что сделал жуткую находку, когда косил траву недалеко от работы. Он сравнил обнаруженный череп с сушеной дыней. «Я поднял его, и нижняя челюсть упала на землю, — вспомнил мужчина. — Я перевернул его, увидел зубы и подумал: "Боже мой"». По его словам, на найденной голове не осталось кожи.

Он тут же сообщил обо всем начальнику, и тот связался с полицией. Прибывшие правоохранители нашли еще больше костей за предприятием у ручья. Предполагается, что череп ко входу принес либо человек, либо какое-то животное. Пока полицейские склоняются ко второму варианту: голова лежала рядом с мисками для собак.

Судмедэкспертиза установила, что останки принадлежат 30-летнему Остину Томасу Уиросдику. Что с ним произошло — пока неизвестно.

Ранее сообщалось, что в США женщина из штата Теннесси нашла скелет без головы в лесу за рестораном. Прибывшие на место сотрудники полиции обыскали окрестности и в 30 метрах от останков нашли череп.

