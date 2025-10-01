Бывший СССР
На Украине пригрозили Орбану расправой со стороны ВСУ

Корчинский пригрозил Орбану расправой от ВСУ в случае поражения Киева
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)
Виктор Орбан

Виктор Орбан. Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в случае поражения Киева в конфликте с Россией могут избавиться от премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Расправой главе государства пригрозил украинский политик Дмитрий Корчинский (внесен в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга) в своем блоге на YouTube.

Он отметил, что в случае поражения украинские войска будут вынуждены отступать в Закарпатье, а оттуда — в Венгрию. По словам Корчинского, в таком случае они будут избавляться от всех, кто будет им мешать, включая Орбана.

«Орбан — идиот! Он не понимает, что если ВСУ потерпят поражение, они будут вынуждены отступать в Закарпатье, а дальше и в Венгрию. Само-собой разумеется, ВСУ будут вынуждены уничтожать всех, кто будет им мешать и в первую очередь — это будет Орбан», — сказал он.

Ранее Виктор Орбан заявил, что Россия окончательно победила в конфликте с Украиной. По его словам, своим мнением он также поделился с президентом США Дональдом Трампом во время обсуждения конфликта.

