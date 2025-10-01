Бывший СССР
На Украине признали продвижение ВС России в Днепропетровской области

DS: ВС России продвинулись на двух участках Днепропетровской области
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Вооруженные силы Российской Федерации продвинулись в Днепропетровской области. Об этом сообщает украинский аналитический ресурс Deep State.

«Враг продвинулся вблизи Новоивановки, Тернового и Степного», — указано в сообщении аналитического ресурса.

Ранее стало известно, что ВС России взяли под контроль село Вербовое в Днепропетровской области. Населенный пункт перешел под контроль России благодаря действиям группировки войск «Восток».

Помимо этого, Telegram-канал «Работайте, братья» сообщал, что ВС России наносят поражение 42-й отдельной механизированной бригаде (омбр) Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Новопавловки Днепропетровской области.

