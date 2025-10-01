Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:49, 1 октября 2025Мир

На Западе рассказали о противниках вступления Украины в ЕС

Дизен: Противники вступления Украины в ЕС могут заблокировать этот процесс
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)
Владислав Китов (редактор отдела Мир)
СюжетВступление Украины в ЕС:

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

Противники вступления Украины в Европейский союз (ЕС) имеют все возможности для блокировки этого процесса. Об этом заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен на полях заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» в комментарии корреспонденту «Ленты.ру»

«Я думаю, что те, кто против, могут это заблокировать, чтобы Украина не стала членом Европейского союза. Многие страны готовы заблокировать этот процесс», — отметил он, комментируя обсуждение темы вступления Украины на неформальном саммите ЕС в Копенгагене.

По мнению эксперта, если бы против вступления Украины в ЕС выступала лишь одна страна, на нее можно было бы оказать давление и угрожать санкциями. Однако, подчеркнул Дизен, противников гораздо больше.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его ждет «бой в клетке» на неформальном саммите Европейского союза (ЕС) в Копенгагене, поскольку европейские лидеры оказывают давление на Будапешт в вопросе Украины.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Нечто беспрецедентное в российской военной сфере». В НАТО встревожены гигантским объектом, который Россия строит в сердце Европы

    Новак оценил ситуацию с ценами в России

    Вышло крупнейшее обновление Windows

    Обвиняемый в теракте против российского генерала предстанет перед судом

    Киркоров рассказал о взаимной ревности в отношениях с Бузовой

    Раскрыты подробности расправы над матерью с двумя детьми в российском регионе

    Польские подростки устроили самосуд над обвиненным в педофилии украинцем

    Обрушение рынка, массовые увольнения и падение доллара. Чем грозит первая за шесть лет приостановка работы правительства США?

    Артемий Лебедев купил зубную пасту в Германии и неприятно удивился

    На Западе признали неспособность украинских ракет «Фламинго» изменить ситуацию на фронте

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости