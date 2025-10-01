На Западе рассказали о противниках вступления Украины в ЕС

Дизен: Противники вступления Украины в ЕС могут заблокировать этот процесс

Противники вступления Украины в Европейский союз (ЕС) имеют все возможности для блокировки этого процесса. Об этом заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен на полях заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» в комментарии корреспонденту «Ленты.ру»

«Я думаю, что те, кто против, могут это заблокировать, чтобы Украина не стала членом Европейского союза. Многие страны готовы заблокировать этот процесс», — отметил он, комментируя обсуждение темы вступления Украины на неформальном саммите ЕС в Копенгагене.

По мнению эксперта, если бы против вступления Украины в ЕС выступала лишь одна страна, на нее можно было бы оказать давление и угрожать санкциями. Однако, подчеркнул Дизен, противников гораздо больше.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его ждет «бой в клетке» на неформальном саммите Европейского союза (ЕС) в Копенгагене, поскольку европейские лидеры оказывают давление на Будапешт в вопросе Украины.