00:13, 1 октября 2025Россия

Опубликовано фото упавшего в российском регионе башенного крана

Фото: МЧС России / Telegram-канал

В Республике Башкортостан упал башенный кран. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

Уточняется, что падение конструкции произошло в населенном строительстве Миловки — на стройплощадке во время сбора. В кабине изоляции находились два человека: мужчины получили травмы различной степени тяжести. Кроме того, пострадали три человека, находившиеся внизу. Погибших нет.

В министерстве подчеркнули, что спасатели оказали помощь пострадавшим и транспортировали к машинам скорой помощи. Все госпитализированы.

Ранее в Бурятии рухнул подъемный кран. Металлическая конструкция упала на жилой дом, что было запечатлено на видео. Никто не пострадал.

