Осужденной за госизмену в пользу Украины россиянке смягчили приговор

Верховный суд на год сократил наказание осужденной за госизмену россиянке

Верховный суд России смягчил приговор россиянке Оксане Гладких, осужденной за передачу данных украинской разведке. Об этом пишет РАПСИ.

По данным издания, защита добилась, чтобы осужденной сократили срок на один год — с 14 до 13 лет лишения свободы. Как установил суд, в августе 2023 году осужденная передала главному управлению разведки Украины координаты составов и военной техники российских войск, инженерных и фортификационных заграждений.

Ранее сообщалось, что осужденный по делу о госизмене гражданин РФ Денис Лобов попросил суд заменить ему наказание и освободить из колонии.