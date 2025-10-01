Силовые структуры
17:33, 1 октября 2025Силовые структуры

Осужденной за госизмену в пользу Украины россиянке смягчили приговор

Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

Верховный суд России смягчил приговор россиянке Оксане Гладких, осужденной за передачу данных украинской разведке. Об этом пишет РАПСИ.

По данным издания, защита добилась, чтобы осужденной сократили срок на один год — с 14 до 13 лет лишения свободы. Как установил суд, в августе 2023 году осужденная передала главному управлению разведки Украины координаты составов и военной техники российских войск, инженерных и фортификационных заграждений.

Ранее сообщалось, что осужденный по делу о госизмене гражданин РФ Денис Лобов попросил суд заменить ему наказание и освободить из колонии.

