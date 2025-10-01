Бывший СССР
Пашинян объявил о независимости Армении от ОДКБ

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что невыполнение государствами-членами Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) своих обязательств по отношению к Армении способствовало независимости страны. Это было сказано во время правительственного часа в парламенте, пишет издание News.am.

«Когда в 2022 году мы поняли, что ОДКБ не выполнил, не выполняет и не выполнит свои обязательства по отношению к нам, в этот момент мы стали независимыми, поскольку поняли, что надеяться можем только на себя», — заявил Пашинян.

Премьер-министр Армении охарактеризовал систему безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) как пузырь.

В феврале 2024 года Пашинян сообщил о приостановке участия Армении в деятельности ОДКБ. В мае того же года Министерство иностранных дел Армении заявило, что страна не намерена финансировать работу организации. Такое решение было обусловлено тем, что, по мнению Еревана, ОДКБ недостаточно эффективно отреагировала на ситуацию в Нагорном Карабахе и проявила безразличие к обеспечению безопасности Армении.

16 июля Пашинян сообщил, что выход Армении из ОДКБ является более вероятным событием, чем разморозка членства страны в объединении. Он также заявил о нарушении ОДКБ обещания относительно красной линии в вопросе территориальной целостности Армении.

