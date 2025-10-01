Пентагон объявил борьбу с толстыми и плохо следящими за собой военными

USNI: Пентагон выпустил рекомендации по физической подготовке

Пентагон выпустил новые рекомендации по физической подготовке военных, а также более строгие стандарты внешнего вида и способов ухода за собой. Об этом сообщает USNI News со ссылкой на служебные записки оборонного ведомства.

«Пентагон опубликовал несколько служебных записок, в которых излагается широкий спектр кадровых изменений, устанавливающих более строгие стандарты внешнего вида и гендерно-нейтральные стандарты для боевых должностей», — отмечается в материале издания.

Уточняется, что изменения последовали после выступления главы Пентагона Пита Хегсета перед военными на базе морской пехоты Куантико, где он вместе с президентом США Дональдом Трампом провозгласил «конец эпохи политкорректности в армии».

Ранее Хегсет заявил, что в США завершилась «эра министерства обороны», и на смену ему пришло «министерство войны», которое не будет заниматься чем-либо, кроме как подготовкой к будущим вооруженным конфликтам. Он также подчеркнул, что пацифизм опасен и отныне Штаты должны отстаивать свои интересы по принципу «мир через силу».