Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:50, 1 октября 2025Мир

Пентагон объявил борьбу с толстыми и плохо следящими за собой военными

USNI: Пентагон выпустил рекомендации по физической подготовке
Максим Габриелян
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: LEONHARD SIMON / Reuters

Пентагон выпустил новые рекомендации по физической подготовке военных, а также более строгие стандарты внешнего вида и способов ухода за собой. Об этом сообщает USNI News со ссылкой на служебные записки оборонного ведомства.

«Пентагон опубликовал несколько служебных записок, в которых излагается широкий спектр кадровых изменений, устанавливающих более строгие стандарты внешнего вида и гендерно-нейтральные стандарты для боевых должностей», — отмечается в материале издания.

Уточняется, что изменения последовали после выступления главы Пентагона Пита Хегсета перед военными на базе морской пехоты Куантико, где он вместе с президентом США Дональдом Трампом провозгласил «конец эпохи политкорректности в армии».

Ранее Хегсет заявил, что в США завершилась «эра министерства обороны», и на смену ему пришло «министерство войны», которое не будет заниматься чем-либо, кроме как подготовкой к будущим вооруженным конфликтам. Он также подчеркнул, что пацифизм опасен и отныне Штаты должны отстаивать свои интересы по принципу «мир через силу».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Президент Грузии рассказал о войне с Россией после слов поддержки Украине

    Варламов посетил супермаркет в Исландии и пожаловался на плохо выглядящие и дорогие овощи

    Названа дата открытия «Крокус Сити Холла»

    Главврач российского медцентра задержан за взятку

    Стало известно о случаях заболевания опасным вирусом в российских детсадах

    Спецпредставитель Путина назвал неожиданный признак слабости США

    Топ-менеджер крупной московской компании заявил в полицию на эскортницу

    Пентагон объявил борьбу с толстыми и плохо следящими за собой военными

    Президент Румынии предложил план присоединения Приднестровья к Молдавии

    Россияне назвали самых привлекательных певцов и певиц

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости