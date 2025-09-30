В США завершилась «эра министерства обороны», и на смену ему пришло «министерство войны», которое не будет заниматься чем-либо, кроме как подготовкой к будущим вооруженным конфликтам. Об этом заявил глава Пентагона Пит Хегсет во время срочного заседания с американскими генералами и адмиралами, трансляция мероприятия велась на YouTube-канале оборонного ведомства.
Готовиться к войне и готовиться к победе. Непреклонно и бескомпромиссно в этом стремлении. Не потому, что мы хотим войны. Никто здесь не хочет войны. А потому, что мы любим мир
Он также подчеркнул, что пацифизм опасен и отныне США должны отстаивать свои интересы по принципу «мир через силу».
О необходимости готовиться к новым вооруженным конфликтам заявил и председатель Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) Вооруженных сил (ВС) США генерал Дэн Кейн, также участвовавший во встрече.
«Мы должны быть готовы к войне», — призвал он в обращении к американским генералам и адмиралам.
По словам Кейна, страна живет в особенно динамичные и потенциально опасные времена, когда глобальные риски стремительно растут. Он добавил, что противники США сейчас действуют более скоординированно, чем ранее.
Пентагон объявил борьбу политкорректности
Кроме того, Хегсет сказал, что в вооруженных силах страны официально заканчивается «эпоха политкорректности».
Никаких парней в платьях. Никакого поклонения изменению климата, никаких гендерных иллюзий. Мы покончили с этой ерундой (...) Вы бы хотели, чтобы ваш ребенок служил в армии с толстыми или плохо обученными солдатами? Или вместе с людьми, которые не могут соответствовать базовым стандартам?
Министр войны подчеркнул, что отныне американские военные будут обязаны «соответствовать стандартам». В противном случае «вылетают».
В частности, он уточнил, что теперь к военнослужащим будут предъявлены высокие требования по уровню физической подготовки, включая введение более жесткой физической подготовки.
Трамп задумался о переговорах с Россией и Украиной
После выступления глав Пентагона и ОКНШ перед военным руководством страны выступил и сам Трамп. Американский лидер подчеркнул, что готов собрать президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского для того, чтобы обсудить конфликт на Украине.
Мы соберем их вместе и все решим. Но сделать это можно только с позиции силы
Хозяин Белого дома добавил, что Вашингтон будет участвовать в мирном урегулировании, так как остается державой с «огромной силой». При этом он вновь повторил, что «разочарован» состоянием диалога с Россией.
Также Трамп заявил об усилении России и Китая и угрозе утраты Соединенными Штатами своих позиций. В частности, он обратил внимание на непростую ситуацию с американским флотом.
Мы опережаем Россию и Китай в подводных лодках на 25 лет. Россия на втором месте, Китай на третьем, но они догоняют — через пять лет они будут на равных. Они догоняют
Трамп пообещал устроить чистки среди военных
Ранее Трамп заявлял, что встреча главы Пентагона Пита Хегсета с американскими генералами и адмиралами нацелена на укрепление их боевого духа. Он отметил, что это необходимо, чтобы военные были «сильными, твердыми, умными и сострадательными».
Срочной встрече Трампа с военными предшествовало экстренное совещание главы Пентагона с ними 25 сентября. По данным газеты The Washington Post, республиканская администрация намерена провести чистки среди генералов и адмиралов, избавившись от «слабых духом» кадров
В ходе своего выступления глава государства даже в резкой форме обратился к военным, предупредив их о последствиях несогласия с ним.
При этом глава Белого дома добавил, что в этом случае офицеры лишатся не только возможности оставаться на встрече, но и потеряют звания и будущую карьеру в армии.
Если вам не нравится то, что я говорю, можете покинуть комнату