В случае, если президент США Дональд Трамп решится отобрать у правящего в Афганистане движения «Талибан» аэропорт Баграм, Россия и Китай сделают все, чтобы эти планы провалились. Об этом заявил военный аналитик и редактор газеты The Long War Journal Билл Роджио, передает Fox News.
Предположим, администрация Трампа сможет убедить «Талибан» рассмотреть возможность возвращения США в Баграм. Россияне и китайцы дадут бой, помогая местному сопротивлению
19 сентября газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что США намерены возобновить военное присутствие в Афганистане.
«Чиновники администрации [президента США Дональда] Трампа ведут переговоры с "Талибаном" о восстановлении небольшого военного присутствия США на авиабазе Баграм в Афганистане», — говорится в сообщении.
Уточняется, что главной целью для Вашингтона стала бывшая советская авиабаза Баграм — после вторжения стран НАТО в Афганистан в 2001 году она перешла под контроль американских военных и превратилась в один из ключевых объектов в регионе.
Авиабаза Баграм известна благодаря кино — она фигурирует в культовом фильме «9 рота», куда перенаправляют главных героев после прохождения подготовки в Советском Союзе
Роджио подчеркнул, что идея Трампа является совершенно неприемлемой для Кабула, а сами талибы сделают все необходимое, чтобы не допустить возвращения Соединенных Штатов в регион.
«Прежде всего, "Талибан" никогда не согласится на возвращение США. Я бы скорее поверил, что они откажутся от шариата, чем позволят США вернуться», — отметил эксперт.
Как интерес Трампа к Афганистану связан с ядерным оружием Китая?
По словам Трампа, он хочет вернуть авиабазу Баграм (которая располагается недалеко от столицы страны Кабула), так как вывод из нее войск противоречит соглашениям 2020 года, подписанным в Катаре. По его словам, в них не обговаривалась эвакуация американского контингента с этого военного объекта.
В 2020 году США и движение «Талибан» подписали в Катаре соглашение, согласно которому администрация Трампа обязалась вывести войска из Афганистана.
В частности, Вашингтон обязался в ближайшие 14 месяцев полностью эвакуировать свой контингент, а талибы гарантировали мирные переговоры с афганским правительством и полный отказ от сотрудничества с террористическими группировками. При этом документ не предусматривал обязательного достижения каких-либо соглашений с властями страны.
К концу 2020 года США сократили численность своих войск до 3,5 тысячи человек, а пришедший к власти в 2021 году новый президент Джо Байден подтвердил планы по уходу из страны, поставив 31 августа крайним сроком вместо обговоренного ранее 1 мая.
После прекращения боевых действий с американскими частями, «Талибан» высвободил свои силы и смог в мае и июне нанести несколько тяжелых поражений правительственным войскам, превосходившим повстанцев по технике, но уступавшим в части подготовки и координации. По итогу мирные переговоры прекратились, к середине августа талибы полностью захватили власть в стране.
На фоне полного поражения проамериканских властей, администрация Байдена была вынуждена ускорить эвакуацию. Потеря стратегически важного региона, а также жертвы среди военных и мирных жителей переросли в США в большой скандал, нанеся первый чувствительный удар по репутации президента-демократа.
Однако хозяин Белого дома признает, что главная причина интереса к Баграму — это ядерное оружие Китая. По его словам, авиабаза якобы находится «в часе езды от места производства ядерного оружия в Китае».
Как отмечает телеканал Fox News, о чем конкретно говорит Трамп, неизвестно. Согласно открытым данным, вблизи китайско-афганской границы отсутствуют какие-либо ядерные объекты.
При этом Роджио указал, что китайское сотрудничество с «Талибаном» создает угрозы для США. По его словам, Пекин якобы может передать Кабулу важные военные технологии
«Растущая связь между "Талибаном" и Китаем — это то, о чем мы должны беспокоиться. Китайцы могут предоставить доступ к технологиям, в том числе военным, а талибы могли бы предоставить в ответ необходимые ресурсы», — указал военный аналитик.
В Китае предупредили об угрозе конфликта с США из-за Афганистана
Как отмечает гонконгская газета South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на экспертов, возвращение военных США на авиабазу Баграм в Афганистане вызовет резкую реакцию со стороны Китая.
Как отмечают авторы материала, Россия, Китай, Иран и Пакистан объединились в своем нежелании видеть американские войска, призвав администрацию Трампа к «уважению афганского суверенитета»
Также, по словам собеседников издания, подобные действия будут расценены как попытка подорвать влияние Пекина в Афганистане. А близость авиабазы к ядерным объектам КНР может усилить напряженность в регионе, пишет газета.
Эксперты SCMP предположили, что Трамп мог иметь в виду испытательную и ракетную базу Лобнор, которая находится в Синцьзцян-Уйгурском автономном районе. Предполагается, что Китай за счет нее активно догоняет Россию и США по числу ядерных боеголовок и средств их доставки.
ядерных боеголовок Китай может создать к 2030 году, по оценкам Пентагона
Талибы пообещали, что не отдадут Трампу «ни пяди земли»
Пришедшая к власти в Афганистане радикальная группировка исламских фундаменталистов «Талибан» не собирается отдавать базу Баграм в распоряжение США, несмотря на угрозы Трампа. Об этом в интервью телеканалу Al Arabiya сообщил главный представитель правительства боевиков Забиулла Муджахид.
«Баграм — часть территории Афганистана. Он ничем не отличается от любого другого участка афганской земли. Мы никогда не согласимся на сделку или передачу даже пяди нашей страны», — сказал Муджахид.
21 сентября заместитель официального представителя правительства талибов Хамдулла Фитрат посоветовал администрации Трампа «избегать повторения прошлых неудачных подходов в отношении Афганистана».
Он напомнил, что, в соответствии с заключенным в Дохе соглашением о выводе войск США и их союзников с афганской территории, Вашингтон обязался не применять и не угрожать применением силы в вопросах территориальной целостности или политической независимости исламского эмирата.
При этом хозяин Белого дома пригрозил Афганистану «плохими вещами» в случае отказа передать Штатам контроль над военной базой.
Если Афганистан не вернет авиабазу Баграм тем, кто ее построил, Соединенным Штатам Америки, произойдут плохие вещи
Известно, что аэродром, который затем превратился в авиабазу Баграм, был построен Советским Союзом в 1950-х годах.