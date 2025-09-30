«Россия и Китай дадут бой». США решили захватить военную базу в Афганистане. Зачем Трамп разжигает новый конфликт на карте мира?

Fox News: Россия и Китай будут сопротивляться попытке США вернуться в Афганистан

В случае, если президент США Дональд Трамп решится отобрать у правящего в Афганистане движения «Талибан» аэропорт Баграм, Россия и Китай сделают все, чтобы эти планы провалились. Об этом заявил военный аналитик и редактор газеты The Long War Journal Билл Роджио, передает Fox News.

Предположим, администрация Трампа сможет убедить «Талибан» рассмотреть возможность возвращения США в Баграм. Россияне и китайцы дадут бой, помогая местному сопротивлению Билл Роджио американский военный аналитик

19 сентября газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что США намерены возобновить военное присутствие в Афганистане.

«Чиновники администрации [президента США Дональда] Трампа ведут переговоры с "Талибаном" о восстановлении небольшого военного присутствия США на авиабазе Баграм в Афганистане», — говорится в сообщении.

Уточняется, что главной целью для Вашингтона стала бывшая советская авиабаза Баграм — после вторжения стран НАТО в Афганистан в 2001 году она перешла под контроль американских военных и превратилась в один из ключевых объектов в регионе.

Авиабаза Баграм известна благодаря кино — она фигурирует в культовом фильме «9 рота», куда перенаправляют главных героев после прохождения подготовки в Советском Союзе

Роджио подчеркнул, что идея Трампа является совершенно неприемлемой для Кабула, а сами талибы сделают все необходимое, чтобы не допустить возвращения Соединенных Штатов в регион.

«Прежде всего, "Талибан" никогда не согласится на возвращение США. Я бы скорее поверил, что они откажутся от шариата, чем позволят США вернуться», — отметил эксперт.

Как интерес Трампа к Афганистану связан с ядерным оружием Китая?

По словам Трампа, он хочет вернуть авиабазу Баграм (которая располагается недалеко от столицы страны Кабула), так как вывод из нее войск противоречит соглашениям 2020 года, подписанным в Катаре. По его словам, в них не обговаривалась эвакуация американского контингента с этого военного объекта.

Вывод войск США из Афганистана В 2020 году США и движение «Талибан» подписали в Катаре соглашение, согласно которому администрация Трампа обязалась вывести войска из Афганистана. В частности, Вашингтон обязался в ближайшие 14 месяцев полностью эвакуировать свой контингент, а талибы гарантировали мирные переговоры с афганским правительством и полный отказ от сотрудничества с террористическими группировками. При этом документ не предусматривал обязательного достижения каких-либо соглашений с властями страны. К концу 2020 года США сократили численность своих войск до 3,5 тысячи человек, а пришедший к власти в 2021 году новый президент Джо Байден подтвердил планы по уходу из страны, поставив 31 августа крайним сроком вместо обговоренного ранее 1 мая. После прекращения боевых действий с американскими частями, «Талибан» высвободил свои силы и смог в мае и июне нанести несколько тяжелых поражений правительственным войскам, превосходившим повстанцев по технике, но уступавшим в части подготовки и координации. По итогу мирные переговоры прекратились, к середине августа талибы полностью захватили власть в стране. На фоне полного поражения проамериканских властей, администрация Байдена была вынуждена ускорить эвакуацию. Потеря стратегически важного региона, а также жертвы среди военных и мирных жителей переросли в США в большой скандал, нанеся первый чувствительный удар по репутации президента-демократа.

Однако хозяин Белого дома признает, что главная причина интереса к Баграму — это ядерное оружие Китая. По его словам, авиабаза якобы находится «в часе езды от места производства ядерного оружия в Китае».

Фото: Haroon Sabawoon / Anadolu Agency / Getty Images

Как отмечает телеканал Fox News, о чем конкретно говорит Трамп, неизвестно. Согласно открытым данным, вблизи китайско-афганской границы отсутствуют какие-либо ядерные объекты.

При этом Роджио указал, что китайское сотрудничество с «Талибаном» создает угрозы для США. По его словам, Пекин якобы может передать Кабулу важные военные технологии

«Растущая связь между "Талибаном" и Китаем — это то, о чем мы должны беспокоиться. Китайцы могут предоставить доступ к технологиям, в том числе военным, а талибы могли бы предоставить в ответ необходимые ресурсы», — указал военный аналитик.

В Китае предупредили об угрозе конфликта с США из-за Афганистана

Как отмечает гонконгская газета South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на экспертов, возвращение военных США на авиабазу Баграм в Афганистане вызовет резкую реакцию со стороны Китая.

Как отмечают авторы материала, Россия, Китай, Иран и Пакистан объединились в своем нежелании видеть американские войска, призвав администрацию Трампа к «уважению афганского суверенитета»

Также, по словам собеседников издания, подобные действия будут расценены как попытка подорвать влияние Пекина в Афганистане. А близость авиабазы к ядерным объектам КНР может усилить напряженность в регионе, пишет газета.

Эксперты SCMP предположили, что Трамп мог иметь в виду испытательную и ракетную базу Лобнор, которая находится в Синцьзцян-Уйгурском автономном районе. Предполагается, что Китай за счет нее активно догоняет Россию и США по числу ядерных боеголовок и средств их доставки.

1000 ядерных боеголовок Китай может создать к 2030 году, по оценкам Пентагона

Фото: Scott Peterson / Getty Images

Талибы пообещали, что не отдадут Трампу «ни пяди земли»

Пришедшая к власти в Афганистане радикальная группировка исламских фундаменталистов «Талибан» не собирается отдавать базу Баграм в распоряжение США, несмотря на угрозы Трампа. Об этом в интервью телеканалу Al Arabiya сообщил главный представитель правительства боевиков Забиулла Муджахид.

«Баграм — часть территории Афганистана. Он ничем не отличается от любого другого участка афганской земли. Мы никогда не согласимся на сделку или передачу даже пяди нашей страны», — сказал Муджахид.

21 сентября заместитель официального представителя правительства талибов Хамдулла Фитрат посоветовал администрации Трампа «избегать повторения прошлых неудачных подходов в отношении Афганистана».

Он напомнил, что, в соответствии с заключенным в Дохе соглашением о выводе войск США и их союзников с афганской территории, Вашингтон обязался не применять и не угрожать применением силы в вопросах территориальной целостности или политической независимости исламского эмирата.

При этом хозяин Белого дома пригрозил Афганистану «плохими вещами» в случае отказа передать Штатам контроль над военной базой.

Если Афганистан не вернет авиабазу Баграм тем, кто ее построил, Соединенным Штатам Америки, произойдут плохие вещи Дональд Трамп президент США

Известно, что аэродром, который затем превратился в авиабазу Баграм, был построен Советским Союзом в 1950-х годах.

