Талибы пообещали не отдавать США «ни пяди земли»

Al Arabiya: Талибы заявили, что не отдадут Баграм США, несмотря на угрозы Трампа

Пришедшая к власти в Афганистане радикальная группировка исламских фундаменталистов «Талибан» не собирается отдавать базу Баграм в распоряжение США, несмотря на угрозы американского лидера Дональда Трампа. Об этом в интервью телеканалу Al Arabiya сообщил главный представитель правительства боевиков Забиулла Муджахид.

«Баграм — часть территории Афганистана. Он ничем не отличается от любого другого участка афганской земли. Мы никогда не согласимся на сделку или передачу даже пяди нашей страны», — сказал Муджахид.

Ранее заместитель официального представителя талибов Хамдулла Фитрат призвал Соединенные Штаты «придерживаться политики, основанной на реализме и рациональности».

19 сентября талибы запретили обучать в вузах по книгам, написанным женщинами.