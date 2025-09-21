Мир
15:11, 21 сентября 2025Мир

Власти Афганистана обратились к США

Власти Афганистана призвали США избегать повторения прошлых неудачных подходов
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)
Хамдулла Фитрат

Хамдулла Фитрат. Кадр: BBC

США следует избегать повторения прошлых неудачных подходов в отношении Афганистана. Проявить рациональность Вашингтон призвал заместитель официального представителя афганского правительства Хамдулла Фитрат в социальной сети X.

«Вновь подчеркиваем, что вместо повторения прошлых неудачных подходов следует придерживаться политики, основанной на реализме и рациональности», — говорится в сообщении афганских властей.

Фитрат напомнил, что, в соответствии с заключенным в Дохе соглашением о выводе войск США и их союзников с афганской территории, Вашингтон обязался не применять и не угрожать применением силы в вопросах территориальной целостности или политической независимости исламского эмирата.

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил Афганистану «плохими вещами» в случае отказа передать Штатам контроль над военной базой Баграм. До этого он рассказал о ведущихся с правительством Афганистана переговорах по возвращению контроля над объектом.

