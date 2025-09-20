Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:53, 20 сентября 2025Мир

Трамп рассказал о желании вернуть контроль над военной базой в Центральной Азии

Трамп рассказал о желании США вернуть контроль над военной базой в Афганистане
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: James Mackenzie / Reuters

Президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме, рассказал о ведущихся с правительством Афганистана переговорах по возвращению контроля над военной базе в Баграме. Об этом сообщает ТАСС.

По словам американского лидера, оставление военной базы в Афганистане было ошибкой. Как отметил Трамп, США предпринимают попытки вернуть себе контроль над авиабазой Баграм.

Ранее сообщалось, что США намерены возобновить военное присутствие в Афганистане. Американские чиновники уже ведут соответствующие переговоры.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    По Украине нанесен массированный удар

    Бывший украинский солдат рассказал о наказаниях в ВСУ за русский язык

    Эвакуированные на турецком курорте россияне вернулись в отель

    На Западе обвинили фон дер Ляйен во лжи после слов о российских истребителях

    Москвичам рассказали о неожиданной опасности десертов

    Трамп рассказал о желании вернуть контроль над военной базой в Центральной Азии

    На месте панихиды по Кирку задержали вооруженного мужчину

    В России переосмыслили один из главных лозунгов Трампа

    Медведев выиграл первый матч с июля

    Великобритания столкнулась с серьезным внешнеторговым кризисом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости