00:42, 21 сентября 2025Мир

Трамп пригрозил Афганистану «плохими вещами»

Трамп пригрозил Афганистану «плохими вещами» при отказе передать США базу Баграм
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Aaron Schwartz / CNP / Keystone Press Agency / Global Look Press

Президент США Дональд Трамп пригрозил Афганистану «плохими вещами» в случае отказа передать Штатам контроль над военной базой Баграм. Об этом он предупредил на своей странице в социальной сети Truth Social.

«Если Афганистан не вернет авиабазу Баграм тем, кто ее построил, Соединенным Штатам Америки, произойдут плохие вещи», — написал он.

До этого Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме, рассказал о ведущихся с правительством Афганистана переговорах по возвращению контроля над базой в Баграме. По словам американского лидера, оставление военной базы было ошибкой.

Ранее сообщалось, что США намерены возобновить военное присутствие в Афганистане. Американские чиновники уже ведут соответствующие переговоры.

