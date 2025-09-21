Трамп пригрозил Афганистану «плохими вещами» при отказе передать США базу Баграм

Президент США Дональд Трамп пригрозил Афганистану «плохими вещами» в случае отказа передать Штатам контроль над военной базой Баграм. Об этом он предупредил на своей странице в социальной сети Truth Social.

«Если Афганистан не вернет авиабазу Баграм тем, кто ее построил, Соединенным Штатам Америки, произойдут плохие вещи», — написал он.

До этого Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме, рассказал о ведущихся с правительством Афганистана переговорах по возвращению контроля над базой в Баграме. По словам американского лидера, оставление военной базы было ошибкой.

Ранее сообщалось, что США намерены возобновить военное присутствие в Афганистане. Американские чиновники уже ведут соответствующие переговоры.