Трамп поставил ультиматум американским военным

Трамп заявил, что в случае несогласия с ним военные США потеряют карьеру
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Дональд Трамп в резкой форме обратился к американским военным, предупредив их о последствиях несогласия с ним. Трансляция его выступления перед генералами и адмиралами доступна на YouTube.

«Если вам не нравится то, что я говорю, можете покинуть комнату», — заявил американский лидер.

При этом глава Белого дома добавил, что в этом случае офицеры лишатся не только возможности оставаться на встрече, но и потеряют звания и будущую карьеру в армии.

Ранее Трамп пообещал уволить высокопоставленных военных, которые будут присутствовать на экстренном совещании с участием сотен генералов и адмиралов в Пентагоне, если они ему не понравятся.

