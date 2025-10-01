Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:49, 1 октября 2025РоссияЭксклюзив

В Госдуме ответили на призыв Санду вывести ВС России из Приднестровья

Депутат Чепа: Санду будет провоцировать конфликты в Приднестровье
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Президент Молдавии Майя Санду сейчас будет делать все для того, чтобы создавать конфликты и в Приднестровье, и в Молдавии, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Таким образом он ответил на призыв политика вывести российские войска.

Ранее Санду призвала найти решение по выводу российских военнослужащих с территории Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) мирным путем.

«Мы это слышали непосредственно перед выборами, когда она угрожала и отменой выборов, и введением украинского контингента в Молдавию, и было обращение за помощью к НАТО. И сегодня это давление на Приднестровье, попытка спровоцировать конфликт. Мы же понимаем, как спецслужбы могут сделать конфликт и обвинить в этом конфликте этот ограниченный контингент войск российский, который состоит в основном из граждан того же Приднестровья, кто имеет двойные паспорта», — поделился депутат.

В этом плане, конечно, эти движения Санду ожидаемы, и она будет этим точно заниматься. И это такая неприятная ситуация, которая может иметь последствия

Алексей Чепадепутат Госдумы

До этого стало известно, что партия Санду «Действие и солидарность» (PAS) потеряла двух депутатов после выборов. По словам одного из вышедших депутатов, он и другая снявшаяся с выборов депутат Стеле Макарь договорились с PAS, что войдут в их предвыборный список лишь для продолжения проевропейского курса Молдавии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Главный покупатель российского газа в Европе нашел нового поставщика

    Видеоролики в популярной соцсети станут еще прибыльнее

    Ученые сделали сенсационную находку в лесу Татарстана

    Занявшемуся сексом в пикапе российскому треш-блогеру запретили посещать Таиланд на 99 лет

    В Госдуме ответили на призыв Санду вывести ВС России из Приднестровья

    Женщина стала придумывать имена для чужих детей и заработала на этом тысячи долларов

    Терри Крюс раскрыл секрет мускулистого тела в 57 лет

    Назвавшая убожеством мемориал павшим бойцам СВО россиянка избежала наказания

    Стало известно о новой роли HIMARS

    На Западе заявили о начале нового кризиса

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости