В Госдуме ответили на призыв Санду вывести ВС России из Приднестровья

Депутат Чепа: Санду будет провоцировать конфликты в Приднестровье

Президент Молдавии Майя Санду сейчас будет делать все для того, чтобы создавать конфликты и в Приднестровье, и в Молдавии, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Таким образом он ответил на призыв политика вывести российские войска.

Ранее Санду призвала найти решение по выводу российских военнослужащих с территории Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) мирным путем.

«Мы это слышали непосредственно перед выборами, когда она угрожала и отменой выборов, и введением украинского контингента в Молдавию, и было обращение за помощью к НАТО. И сегодня это давление на Приднестровье, попытка спровоцировать конфликт. Мы же понимаем, как спецслужбы могут сделать конфликт и обвинить в этом конфликте этот ограниченный контингент войск российский, который состоит в основном из граждан того же Приднестровья, кто имеет двойные паспорта», — поделился депутат.

В этом плане, конечно, эти движения Санду ожидаемы, и она будет этим точно заниматься. И это такая неприятная ситуация, которая может иметь последствия Алексей Чепа депутат Госдумы

До этого стало известно, что партия Санду «Действие и солидарность» (PAS) потеряла двух депутатов после выборов. По словам одного из вышедших депутатов, он и другая снявшаяся с выборов депутат Стеле Макарь договорились с PAS, что войдут в их предвыборный список лишь для продолжения проевропейского курса Молдавии.

