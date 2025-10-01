Бывший СССР
Санду призвала найти решение по выводу ВС России из Приднестровья

Санду захотела найти решение по выводу российских войск из Приднестровья
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Президент Молдавии Майя Санду захотела найти решение по выводу российских военнослужащих с территории Приднестровской Молдавской Республики (ПМР). Ее слова передает издание Newsmaker.

«Нужно найти решение, чтобы Российская армия покинула нашу территорию мирным путем», — заявила Санду.

По ее словам, у властей страны есть экономический план реинтеграции региона, задача которого состоит в том числе в том, чтобы жители Приднестровья поняли, что уровень жизни в Молдавии выше.

Ранее стало известно, что партия Санду «Действие и солидарность» (PAS) потеряла двух депутатов после выборов. По словам одного из вышедших депутатов, он и другая снявшаяся с выборов депутат Стеле Макарь договорились с PAS, что войдут в их предвыборный список лишь для продолжения проевропейского курса Молдавии.

