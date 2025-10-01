Санду призвала найти решение по выводу ВС России из Приднестровья

Санду захотела найти решение по выводу российских войск из Приднестровья

Президент Молдавии Майя Санду захотела найти решение по выводу российских военнослужащих с территории Приднестровской Молдавской Республики (ПМР). Ее слова передает издание Newsmaker.

«Нужно найти решение, чтобы Российская армия покинула нашу территорию мирным путем», — заявила Санду.

По ее словам, у властей страны есть экономический план реинтеграции региона, задача которого состоит в том числе в том, чтобы жители Приднестровья поняли, что уровень жизни в Молдавии выше.

Ранее стало известно, что партия Санду «Действие и солидарность» (PAS) потеряла двух депутатов после выборов. По словам одного из вышедших депутатов, он и другая снявшаяся с выборов депутат Стеле Макарь договорились с PAS, что войдут в их предвыборный список лишь для продолжения проевропейского курса Молдавии.