Пуля попала в главу администрации российского района

СК: На охоте погиб глава Ленинского района Новосибирска Гриб

На охоте пуля попала в главу администрации Ленинского района Новосибирска Александра Гриба. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

ЧП произошло в лесу Доволенского района Новосибирской области. На месте происшествия работают следователи и криминалисты.

Гриб выслеживал косулю и в этот момент его товарищ выстрелил, сообщает Telegram-канал Mash. Полученная чиновником рана оказалась летальной.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге суд привлек к административной ответственности мужчину, который подстрелил соседа вместо птицы.