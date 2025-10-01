Силовые структуры
19:05, 1 октября 2025Силовые структуры

Пуля попала в главу администрации российского района

СК: На охоте погиб глава Ленинского района Новосибирска Гриб
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Телестанция Мир / YouTube

На охоте пуля попала в главу администрации Ленинского района Новосибирска Александра Гриба. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

ЧП произошло в лесу Доволенского района Новосибирской области. На месте происшествия работают следователи и криминалисты.

Гриб выслеживал косулю и в этот момент его товарищ выстрелил, сообщает Telegram-канал Mash. Полученная чиновником рана оказалась летальной.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге суд привлек к административной ответственности мужчину, который подстрелил соседа вместо птицы.

