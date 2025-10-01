Российские БМПТ получили «теннисную сетку» для защиты от дронов

Модернизированные БМПТ получили сеть из цепей для защиты от дронов

Российские боевые машины поддержки танков (БМПТ) получили дополнительную защиту от дронов из цепей. На это обратил внимание корреспондент «Ленты.ру».

Новую конструкцию заметили на снимках, предоставленных концерном «Уралвагонзавод» (УВЗ). Партию машин отправили Вооруженным силам России в преддверии Дня Сухопутных войск.

В передней и задней части корпуса модернизированных БМПТ появились экраны из цепей, напоминающие теннисную сетку. Они могут задержать атакующие машину FPV-дроны.

Кроме того, машины образца 2025 года отличаются увеличенным количеством блоков динамической защиты и наличием систем радиоэлектронной борьбы.

БМПТ, которую изначально называли «Терминатор», отличается вынесенным за пределы бронированного объема боекомплектом, который повышает живучесть машины. В арсенал БМПТ входят две пушки калибра 30 миллиметров, автоматические гранатометы, пулемет и ракеты «Атака».

В мае наводчик-оператор БМПТ с позывным Столин рассказал, что машина выдержала восемь попаданий дронов-камикадзе и два удара противотанковыми управляемыми ракетами в зоне СВО.