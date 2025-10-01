Российские таможенники показали на видео задержание трансвестита с кокаином в теле

В Московском аэропорту задержание трансвестита (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) с кокаином попало на видео. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Федеральной таможенной службе России.

Возбуждено уголовное дело по статье 229.1 («Контрабанда наркотических средств в особо крупном размере») УК РФ.

На кадрах показан аэропорт Домодедово, в котором сотрудники таможни остановили 22-летнюю гражданку Бразилии. При прохождении контроля ее остановили таможенники для более детального досмотра. У женщины проверили багаж, после чего отвели в отдельное помещение.

В результате было обнаружено два презерватива с порошкообразным веществом внутри. Она пояснила, что это кокаин, который она привезла по просьбе неустановленного лица за денежное вознаграждение. Общий вес изъятого составил 250 грамм.

Иностранка заключена под стражу.

