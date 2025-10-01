Силовые структуры
Российские таможенники показали на видео задержание трансвестита с кокаином в теле

Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

В Московском аэропорту задержание трансвестита (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) с кокаином попало на видео. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Федеральной таможенной службе России.

Возбуждено уголовное дело по статье 229.1 («Контрабанда наркотических средств в особо крупном размере») УК РФ.

На кадрах показан аэропорт Домодедово, в котором сотрудники таможни остановили 22-летнюю гражданку Бразилии. При прохождении контроля ее остановили таможенники для более детального досмотра. У женщины проверили багаж, после чего отвели в отдельное помещение.

В результате было обнаружено два презерватива с порошкообразным веществом внутри. Она пояснила, что это кокаин, который она привезла по просьбе неустановленного лица за денежное вознаграждение. Общий вес изъятого составил 250 грамм.

Иностранка заключена под стражу.

Ранее сообщалось, что презервативы с кокаином в теле бразильского трансвестита привлекли российских таможенников.

