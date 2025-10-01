Презервативы с кокаином в теле бразильского трансвестита привлекли российских таможенников

Бразильский трансвестит с 250 граммами кокаина внутри попался полиции Домодедово

Гражданина Бразилии задержали в аэропорту Домодедово по подозрению в контрабанде наркотиков. Об этом в Telegram-канале сообщает издание Baza.

По данным издания, задержанный по документам был женщиной, но на деле оказался 22-летним трансвеститом (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ), который пытался провести в себе 250 граммов кокаина, упакованных в презерватив и помещенных в него внутриполостным способом. Подозрительный человек привлек внимание российских полицейских.

Стражи порядка Домодедовской таможни просветили бразильца через специальный рентген и обнаружили в его теле подозрительный груз.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге задержали организовавших порностудию ЛГБТ трансвеститов.