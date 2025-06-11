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16:23, 11 июня 2025Силовые структуры

Коллекция фаллоимитаторов и кукла вуду из порностудии достались российским полицейским

В Петербурге задержали организовавших порностудию ЛГБТ трансвеститов
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал «Mash на Мойке»

В Санкт-Петербурге полицейские задержали четырех трансвеститов, организовавших порностудию в квартире. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

По данным издания, в ходе осмотра силовики обнаружили огромную коллекцию резиновых фаллоимитаторов, эротических костюмов и оборудование для съемки порно. Организатором оказался 26-летний трансвестит, который вместе с соратниками делал контент с тематикой ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ).

За время работы порностудия успела выгрузить в интернет не менее 192 роликов. В качестве оплаты клиенты переводили съемочной группе криптовалюту. Возбуждено уголовное дело за незаконное производство порно группой лиц.

Ранее сообщалось, что российского порноактера госпитализировали с «производственной травмой».

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