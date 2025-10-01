Культура
16:58, 1 октября 2025Культура

Российский актер раскритиковал использование искусственного интеллекта в кино

Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российский актер Сергей Степин раскритиковал использование искусственного интеллекта (ИИ) в кино. Его цитирует сайт «Страсти».

Степин отметил, что ему неприятно видеть в фильмах «оживших» актеров, которых больше нет. «Само понятие искусственный интеллект, мне кажется, очень такое надуманное. Никакой не искусственный, никакой не интеллект. Это такая программа, которая что-то разукрашивает, компилирует то, что придумал человек», — высказался он.

Артист также добавил, что по его мнению, искусство человека намного интереснее, а ИИ — это не искусство. «Где-то это может быть интересно, но мне кажется, человек это делает гораздо интереснее», — заключил он.

Ранее народный артист СССР Олег Басилашвили заявил, что мода на создание ремейков зародилась из-за того, что работники киноиндустрии боятся снимать картины про сегодняшний день.

