21:58, 1 октября 2025

«Самая сексуальная в мире хоккеистка» в бикини раздвинула ноги на камеру

Канадская хоккеистка Микайла Демайтер опубликовала фото в откровенном бикини
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @mikaylademaiter

Канадская модель Микайла Демайтер, которую в сети прозвали «самой сексуальной в мире хоккеисткой», опубликовала откровенные снимки. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

25-летняя спортсменка предстала перед камерой в коричневых босоножках и белом бикини, которое состояло из бюстгальтера с завязками на груди и плавок с высокой посадкой. Также изделие было оформлено изображениями ракушек и морских звезд. При этом образ манекенщицы дополнили золотые браслеты и ожерелье.

На одном из выложенных фото Демайтер позировала, сидя на ступени. Во время съемки она раздвинула ноги в разные стороны и согнула их в коленях.

В сентябре Микайл Демайтер раскрыла секрет стройности. Хоккеистка рассказала, что занимается спортом 5-6 раз в неделю по часу-полтора. По ее словам, в своих тренировках она сочетает кардио, силовые и интервальные нагрузки.

