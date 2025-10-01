Из жизни
05:00, 1 октября 2025

Схватка сотрудника полиции с крупным аллигатором попала на видео

В США полицейский из Флориды поборол крупного аллигатора и попал на видео
Никита Савин
Никита Савин

В США сотрудник полиции сошелся в схватке с крупным аллигатором, который забрался во двор жительницы штата Флорида. Видео происшествия публикует издание What’s The Jam.

Хищную рептилию заметила у себя в саду женщина из округа Лейк. Прибывшие по вызову полицейские вооружились веревками и начали искать аллигатора. Вскоре один из них увидел животное и набросился на него.

На записи с нагрудных камер правоохранителей и съемку, сделанную с дрона, попал момент, когда помощник шерифа округа поборол рептилию и связал ей лапы. Затем коллеги полицейского помогли перемотать пасть животному скотчем.

Аллигатора отвезли в полицейское отделение, а затем выпустили подальше от жилья. В ходе происшествия никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что в американском штате Миссисипи поймали аллигатора весом 317 килограммов. Огромную рептилию охотники обнаружили около водохранилища Росс-Барнетт.

    Все новости