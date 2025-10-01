Стало известно о необычном шаге Макрона по отношению к Украине

Politico: Макрон может помешать вступлению Украины в ЕС

Президент Франции Эммануэль Макрон может поддержать премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в попытках помешать вступлению Украины в Европейский союз (ЕС) из-за возможного изменения правил голосования сообщества. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

«Орбан может получить поддержку (...) из необычных кругов, в том числе со стороны Макрона (...). План [изменения голосования] сталкивается с сопротивлением со стороны ряда стран ЕС, включая Францию, Нидерланды и Грецию, и вряд ли получит одобрение в Дании. Страны обеспокоены тем, что они ограничат свои возможности блокировать заявки на членство, которые они считают проблемными», — передает издание слова неназванных европейских дипломатов.

По словам авторов материала, эта ситуация открывает «множество возможностей», которые венгерский премьер мог бы использовать. В качестве примеров они приводят Грецию, которой «важно показать, что она может задержать переговоры» о членстве Турции в ЕС, Болгарию и ее отношения с Северной Македонией, а также возможность Хорватии заблокировать вступление Сербии в сообщество.

Кроме того, высокопоставленный дипломат ЕС указал на то, что изменение правил голосования ради ускорения вступления той или иной страны в Евросоюз «чревато тем, что возрастает риск чрезмерной политизации процесса».

Ранее стало известно, что глава Европейского совета Антониу Кошта предложил изменить правила голосования о вступлении в ЕС. Он выступил с инициативой о том, чтобы решение принималоськвалифицированным большинством государств-членов, а не единогласием.