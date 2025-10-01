Стало известно о продвижении российских войск в Купянске

ВС России продвинулись в Купянске и ведут бои в застройке города

Штурмовые подразделения Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ) продвинулись в Купянске. Об этом сообщает Telegram-канал «Иди и смотри».

«Российские штурмовики наступают с севера. Бои идут в застройке», — передает канал слова своего источника.

По его словам, российские войска продолжают охват Купянска с флангов, а власти города закрыли въезд для всех, кроме непосредственно украинских войск.

Ранее военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что положение военнослужащих Вооруженных сил Украины не позволяет им серьезно купировать какие-либо направления и ставит в очень сложную ситуацию в Купянске.