09:39, 1 октября 2025

Стало известно о растущем недовольстве фон дер Ляйен в ЕС

Politico: Стиль руководства Урсулы фон дер Ляйен вызывает недовольство в ЕС
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Стиль руководства председателя Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен вызывает недовольство в Европейском союзе (ЕС). Об этом пишет Politico.

По словам нескольких опрошенных изданием европейских чиновников и журналистов, с начала второго срока фон дер Ляйен на посту главы ЕК в декабре ее деятельность подвергается все большей критике за недостаточную открытость и предоставление запутанной, противоречивой или вводящей в заблуждение информации.

«Эта критика отражает более серьезные опасения, высказываемые как союзниками, так и противниками [фон дер Ляйен], по поводу ее централизованного стиля руководства, который, по их мнению, снижает прозрачность работы ЕК», — отмечает издание.

Ранее Politico сообщило, что евродепутаты, публично выступающие на стороне фон дер Ляйен, недовольны ее работой, однако поддерживают ее кандидатуру в ходе голосования по вотуму недоверия за неимением лучших альтернатив. «Урсула — отстой, но это лучшее, что у нас есть», — сказал один из них.

