18:59, 1 октября 2025

Стало известно об окружении Северска ВС России

ВС России окружают с флангов Северск на территории ДНР
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Подразделения Вооруженных сил (ВС) Российской Федерации окружают с флангов город Северск на территории Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщает Telegram-канал «Иди и смотри».

«Российские силы наступают на флангах украинской группировки в Северске», — приводит канал слова источника.

По словам собеседника канала, ВС России создают угрозу оперативного окружения украинским войскам в городе.

Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что российские бойцы взяли Северск в огневой мешок. По данным Кимаковского, Киев пытается перебрасывать резервы на этот участок фронта, идут тяжелые бои.

