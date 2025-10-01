Стало известно об отступлении ВСУ у Ямполя по одной причине

Марочко: ВСУ отступают в ДНР у Ямполя из-за давления ВС России

Вооруженные силы Украины (ВСУ) отступают в Донецкой народной республике (ДНР) у Ямполя из-за давления Вооруженных сил (ВС) России. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко, передает ТАСС.

По его словам, за несколько суток украинская армия была отброшена более чем на 300 метров от населенного пункта. «В ходе боестолкновений на ряде участков украинские боевики были вынуждены отступить, оставив занимаемые позиции», — рассказывает Марочко.

Российская армия, добавил эксперт, продолжает расширять зону контроля в Ямполе и окрестностях населенного пункта.

Ранее стало известно, что военные 22-й бригады ВСУ в районе населенного пункта Григоровки в Харьковской области массово отказались выдвигаться на позиции. Предположительно, это может быть связано с увольнением в запас украинского певца Виталия Козловского.