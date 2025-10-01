Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:20, 1 октября 2025Бывший СССР

Стало известно об отступлении ВСУ у Ямполя по одной причине

Марочко: ВСУ отступают в ДНР у Ямполя из-за давления ВС России
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) отступают в Донецкой народной республике (ДНР) у Ямполя из-за давления Вооруженных сил (ВС) России. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко, передает ТАСС.

По его словам, за несколько суток украинская армия была отброшена более чем на 300 метров от населенного пункта. «В ходе боестолкновений на ряде участков украинские боевики были вынуждены отступить, оставив занимаемые позиции», — рассказывает Марочко.

Российская армия, добавил эксперт, продолжает расширять зону контроля в Ямполе и окрестностях населенного пункта.

Ранее стало известно, что военные 22-й бригады ВСУ в районе населенного пункта Григоровки в Харьковской области массово отказались выдвигаться на позиции. Предположительно, это может быть связано с увольнением в запас украинского певца Виталия Козловского.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Жители были обеспокоены». На российском нефтеперерабатывающем заводе произошел пожар. Что известно о ЧП?

    Трамп заявил о готовности к переговорам с Ким Чен Ыном

    Захарова раскритиковала преследования оппозиционных политиков в Молдавии

    Российский штурмовик в прямом эфире заколол солдата ВСУ и дал знак своим

    Российские миллиардеры стали еще богаче

    В России предложили запретить содержать в квартирах ряд пород собак

    В Мюнхене прогремели взрывы

    Аэропорт Оренбурга временно ограничил полеты

    Среднедушевые доходы россиян за год подсчитали

    Премьер Дании призвала НАТО усилить ответ России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости