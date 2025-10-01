Бывший СССР
Бойцы ВСУ в Харьковской области отказались ехать на передовую

Украинские бойцы в Харьковской области отказываются выдвигаться на позиции
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Reuters

Бойцы 22-й бригады Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Григоровки в Харьковской области массово отказываются выдвигаться на позиции. Об этом сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

В район вызваны подразделения военной полиции. Предположительно, это может быть связано с увольнением в запас украинского певца Виталия Козловского.

Ранее сообщалось, что Козловского отпустили со службы в ВСУ ухаживать за болеющей женой. Исполнитель пробыл на должности солдата меньше месяца и неожиданно был уволен «по семейным обстоятельствам».

За это время он ни разу не был на передовой и занимался тем, что проводил концерты в тылу. По официальной версии, причиной увольнения стала необходимость осуществлять постоянный уход за женой. Однако, судя по соцсетям Козловского, нельзя однозначно утверждать, что его жена больна.

Ранее бывший солдат Вооруженных сил Украины с позывным Эстонец рассказал, что люди массово сбегают из рядов украинской армии. Так, на Украине уже устали от конфликта, поэтому часто происходит самовольное оставление части.

24 сентября сообщалось, что ВСУ понесли большие потери в Харьковской области. В результате украинские военнослужащие на данном участке отступили на исходные позиции.

    Все новости