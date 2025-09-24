Бывший СССР
08:56, 24 сентября 2025

Стало известно о больших потерях ВСУ в Харьковской области

ВСУ отступили с большими потерями у Синельникова в Харьковской области
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли большие потери в Харьковской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

«На харьковском направлении в лесу западнее Синельникова бойцы "Севера" отразили одну попытку противника деблокировать подразделения 57-й омпбр и 127-й отдельной тяжелой механизированной бригады», — рассказал собеседник агентства.

В результате украинские военнослужащие на данном участке отступили на исходные позиции.

Ранее стало известно, что командование бригады ВСУ испугалось плана бойцов массово оставить части. В результате оно отменило приказ о переводе бойцов из ремонтного батальона на передовую.

