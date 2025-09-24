Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:15, 24 сентября 2025Бывший СССР

Командование бригады ВСУ испугалось плана бойцов и отменило приказ

Zaxid: Командование испугалось плана бойцов ВСУ оставить части и отменило приказ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Командование Львовской 125-й отдельной тяжелой механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) испугалось массового оставления части военнослужащими и отменило приказ о переводе бойцов на передовую. Об этом пишет украинское издание Zaxid.net.

В публикации отмечается, что после огласки в СМИ бригада отменила распоряжение о переводе 24 специалистов из ремонтного батальона в другое подразделение. Военнослужащие останутся на своих должностях.

Ранее сообщалось, что украинские военные хотели массово покинуть части из-за решения командования отправить их на убой. Собеседник Zaxid.net заявил, что действия командования, включая переброску специалистов-ремонтников и мужчин старшего возраста в штурмовые подразделения, выглядят абсурдно и заставляют украинских военных покидать части.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Европе назвали связанную с Путиным причину изменения позиции Трампа по Украине

    В Киевской области заявили о готовности к бунту

    Захарова рассказала о встречах Лаврова в первый день в Нью-Йорке

    В ЕС оценили неожиданное заявление Трампа о поддержке Украины

    Названа портящая весь день ошибка после пробуждения

    Российский город впервые появился в популярной игре

    В МИД оценили стремление Австрии принять переговоры по Украине

    ФСБ поразила несколько ДРГ под Дзержинском

    Компанию задержанного энергетического олигарха предложили передать государству

    ВСУ атаковали Севастополь

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости