Командование бригады ВСУ испугалось плана бойцов и отменило приказ

Zaxid: Командование испугалось плана бойцов ВСУ оставить части и отменило приказ

Командование Львовской 125-й отдельной тяжелой механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) испугалось массового оставления части военнослужащими и отменило приказ о переводе бойцов на передовую. Об этом пишет украинское издание Zaxid.net.

В публикации отмечается, что после огласки в СМИ бригада отменила распоряжение о переводе 24 специалистов из ремонтного батальона в другое подразделение. Военнослужащие останутся на своих должностях.

Ранее сообщалось, что украинские военные хотели массово покинуть части из-за решения командования отправить их на убой. Собеседник Zaxid.net заявил, что действия командования, включая переброску специалистов-ремонтников и мужчин старшего возраста в штурмовые подразделения, выглядят абсурдно и заставляют украинских военных покидать части.