Экс-солдат ВСУ рассказал, что украинские военные сбегают из частей

Бывший солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным Эстонец рассказал, что люди массово сбегают из рядов украинской армии. Его слова приводит РИА Новости.

Как пояснил Эстонец, на Украине уже устали от конфликта, поэтому часто происходит самовольное оставление части (СОЧ). «Много бегут, много прячутся. Никто не хочет идти на войну. На период моего обучения человек 30 ушло [в СОЧ], из которых если пятерых поймали, и то хорошо», — поделился боец.

Он подчеркнул, что все они бежали в течение двух месяцев.

Ранее украинцы попросили о мирных переговорах с Россией.