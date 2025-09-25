Бывший СССР
22:51, 25 сентября 2025Бывший СССР

Украинцы попросили о мирных переговорах с Россией

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Директор социологической группы «Рейтинг» Алексей Антипович в эфире украинской программы «Тема с Мосейчук» заявил, что запрос на мирные переговоры среди украинцев огромный. Об этом пишет Telegram-канал «УНИАН».

Антипович отметил, что запрос на переговоры сейчас очень высок. Он был совсем иным в начале конфликта, когда украинцы были сильно сплочены — 73 процента считали, что нужно продолжать борьбу до возвращения Крыма и Донбасса.

Однако с каждым новым опросом, по мере затягивания конфликта, мнения изменились на прямо противоположные.

Согласно результатам опроса, две трети (60 процентов) полагают, что следует искать компромисс в переговорах. «Уже 80 процентов украинцев говорят, что нужно искать компромиссное решение с привлечением других стран», — сказал Антипович.

Ранее президент Боливии Луис Арсе, выступая в стенах Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН, заявил, что НАТО использует Украину для наступления на Россию и хочет сохранить этот плацдарм для своих целей.

