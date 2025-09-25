НАТО уличили в попытке использовать Украину для наступления на Россию

Президент Боливии Арсе: НАТО использует Украину для наступления на Россию

НАТО использует Украину для наступления на Россию и хочет сохранить этот плацдарм для своих целей. Об этом заявил президент Боливии Луис Арсе, выступая в стенах Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН, передает Reuters.

«В Евразии, несмотря на постоянные попытки найти политическое решение, экспансия НАТО привела к затягиванию вооруженного конфликта, а Украина при этом используется в качестве плацдарма для наступления на Российскую Федерацию», — отметил глава государства.

7 июля Арсе заявлял, что Запад использует Украину в борьбе с Россией, чтобы спастись от распада. По его словам, украинский кризис — это война распадающегося блока Европы и США против развивающегося сообщества, в которое входят страны БРИКС.

При этом 20 августа глава государства отмечал, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа дает веру в то, что можно достичь соглашения по Украине.