Президент Боливии оценил значение встречи Трампа и Путина

Арсе: Встреча Путина и Трампа дает веру, что можно достичь соглашения по Украине

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа дает веру в то, что можно достичь соглашения по Украине. С таким заявлением выступил президент Боливии Луис Арсе в интервью РИА Новости.

«Встреча президентов Владимира Путина и Дональда Трампа обнадеживает. Я верю, что можно прийти к соглашению, и эта война, которая имела роковые последствия для всех, наконец-то будет закончена», — сказал он.

Арсе отметил, что после завершения конфликта цены на нефть упадут, что будет способствовать повышению стабильности в мире.

Лидер Боливии выразил надежду на продуктивный диалог, который приведет к важным решениям и установлению мира.

15 августа на Аляске состоялась первая за шесть лет очная встреча Трампа и Путина. Путин оценил диалог как очень хороший. Трамп, в свою очередь, сказал, что встреча прошла на 10 баллов из 10.