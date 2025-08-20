Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:20, 20 августа 2025Мир

Президент Боливии оценил значение встречи Трампа и Путина

Арсе: Встреча Путина и Трампа дает веру, что можно достичь соглашения по Украине
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)
Луис Арсе

Луис Арсе. Фото: Yamil Lage / Reuters

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа дает веру в то, что можно достичь соглашения по Украине. С таким заявлением выступил президент Боливии Луис Арсе в интервью РИА Новости.

«Встреча президентов Владимира Путина и Дональда Трампа обнадеживает. Я верю, что можно прийти к соглашению, и эта война, которая имела роковые последствия для всех, наконец-то будет закончена», — сказал он.

Арсе отметил, что после завершения конфликта цены на нефть упадут, что будет способствовать повышению стабильности в мире.

Лидер Боливии выразил надежду на продуктивный диалог, который приведет к важным решениям и установлению мира.

15 августа на Аляске состоялась первая за шесть лет очная встреча Трампа и Путина. Путин оценил диалог как очень хороший. Трамп, в свою очередь, сказал, что встреча прошла на 10 баллов из 10.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Истребители F-16 ВСУ атаковали Курскую область. Что об этом известно?

    Названо важное различие между зумерами и миллениалами

    Раскрыт состав воюющих на стороне ВСУ наемников

    Назван размер выплат поступающим в МВД выпускникам юрфаков в российском регионе

    В России рассказали о самодельных бомбах для квадрокоптеров

    Нижний Новгород украсят муралами

    ЦБ опустил курсы доллара и евро

    Российский хоккеист рассказал о криминале в Северной Америке

    В России призвали воспринимать войска стран Запада на Украине как оккупантов

    Россиянка сломала ногу при спуске с самой опасной горы СССР. Восемь дней она в снежном плену без еды и воды. Успеют ли ее спасти?

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости